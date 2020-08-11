لبنان | ابو شرف في رسالة الى فهمي: للاستغناء عن الرصاص المطاطي في ردع المتظاهرين لخطورته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وناشد ابو شرف الوزير فهمي “باسم نقابة الاطباء والجمعية اللبنانية لاطباء العين الايعاز الى الاجهزة المولجة قمع التظاهرات توخي الحذر اذا كان لا بد من استعمال الرصاص المطاطي، لا بل تجنب استعماله كليا، وبضرورة اصدار التعليمات بعدم التصويب على الوجه او حتى الرأس ككل، وعلى الارجل فقط، ومن مسافة بعيدة في حال استعماله عند الضرورة القصوى. والافضل بالطبع الاستغناء كليا عن هذه الوسيلة في ردع المتظاهرين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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