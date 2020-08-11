لبنان | الاتحاد العمالي: 16 طنا من الادوية والمواد الغذائية مقدمة من الاتحاد التونسي للشغل

ورافقها وفد برئاسة محمد علي بو غديري، وضم، الدكتورة أحلام بلحاج والطبيب العسكري منير حكي، في حضور القائم بأعمال السفارة التونسية رضا سعيدية والقنصل سمير فاسي. واستقبله على أرض المطار وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر، أمين الصندوق علي طاهر ياسين والزميلين ناصر نزال ورئيس اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان علي محسن”.

ولفت الاتحاد الى أن بو غديري “اكد العلاقة التاريخية بين الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد العمالي العام، والعلاقات الطيبة والأخوية بين شعبي البلدين، وأشار إلى أن هذه المساعدة الرمزية للبنان الجريح، ما هي إلا جزء من دعم عمال لبنان وشعبه في مواجهة الظروف الصعبة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها العمال والوقوف إلى جانب الاتحاد العمالي العام في هذه الظروف الحرجة”.

واشار الى أن فقيه “شدد على رسوخ العلاقات بين الاتحادين والبلدين، وتوجه بالتقدير والشكر العميقين بإسم الاتحاد العمالي العام وعمال لبنان وشعبه لهذه المبادرة الأخوية الطيبة التي أقدم عليها الاتحاد التونسي للشغل، ولرئيس جمهورية تونس الشقيقة قيس سعيد وشعبها الذي لم يبخل يوما في دعم القضايا الوطنية والقومية في لبنان وفلسطين وسوريا”.

واعلن البيان أن “الاتحاد سيقوم بفرز هذه المساعدة الفائقة الرمزية وبالعمل على توزيعها بشكل شفاف على الاتحادات العمالية في العاصمة والمناطق اللبنانية”.