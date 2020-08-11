كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعلى الأثر، قدّم النائبان سامي الجميل والياس حنكش استقالتيهما الخطية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي ما يلي كتابا الاستقالة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالوثائق: على أثر كارثة مرفأ بيروت… استقالتا سامي الجميل والياس حنكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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