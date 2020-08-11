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وقالت المصادر: “لم نرجع بالضرورة إلى مسار التشكيل قبل التأليف لكن المشاورات ضرورية قبل الاستشارات الملزمة”.
وأضافت: “تحديد الشخص يتم من خلال الاستشارات النيابية الملزمة والرئيس دائما يحترم الدستور”.
وفيما يتعلق بخبر رويترز حول علم الرئاسة بالمواد القابلة للاشتعال في مرفأ بيروت، أوضحت المصادر أن كلام الرئيس عون في الدردشة الصحافية كان واضحًا، الرئيس قال ان وصله كتاب من جهاز امني في 20 تموز وأحال هذا الكتاب إلى المجلس الأعلى للدفاع مع عبارة لإجراء اللازم.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصادر بعبدا عن تقرير “رويترز”: عون أحال الكتاب إلى “الأعلى للدفاع” مع عبارة “لإجراء اللازم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.