لبنان | مصادر بعبدا عن تقرير “رويترز”: عون أحال الكتاب إلى “الأعلى للدفاع” مع عبارة “لإجراء اللازم”

وقالت المصادر: “لم نرجع بالضرورة إلى مسار التشكيل قبل التأليف لكن المشاورات ضرورية قبل الاستشارات الملزمة”.

وأضافت: “تحديد الشخص يتم من خلال الاستشارات النيابية الملزمة والرئيس دائما يحترم الدستور”.

وفيما يتعلق بخبر رويترز حول علم الرئاسة بالمواد القابلة للاشتعال في مرفأ بيروت، أوضحت المصادر أن كلام الرئيس عون في الدردشة الصحافية كان واضحًا، الرئيس قال ان وصله كتاب من جهاز امني في 20 تموز وأحال هذا الكتاب إلى المجلس الأعلى للدفاع مع عبارة لإجراء اللازم.