لبنان | أبو الحسن: إحالة القضية الى المجلس العدلي هي عملية تخدير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال: “ليس هناك من إنسان وطني صاحب ضمير حي يقبل بأقل من معاقبة المسؤولين عن الكارثة، إحالة القضية الى المجلس العدلي هي عملية تخدير!”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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