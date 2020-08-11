كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونقلت سيارة اسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية الجثمان من بيروت في موكب حاشد الى بلدته، بعدما عثر على جثته امس، حيث سجي لبعض الوقت في منزله، لينقل بعدها الجثمان على الأكف وقد لف بالعلم اللبناني في موكب باتجاه جبانة البلدة، بمشاركة رئيس بلدية حومين الفوقا فادي نعمة وشخصيات، وام الصلاة على الجثمان الشيخ غالب حلال، ليوارى في الثرى في روضة البلدة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تشييع الشهيد شوقي محمد علوش بعد العثور على جثته امس في مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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