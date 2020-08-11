لبنان | تسجيل اول اصابتي كورونا داخل مخيم عين الحلوة

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وقال شناعة: “منذ اللحظة الاولى من تبلغنا بالاصابتين كانت الاونروا على تنسيق عالي مع وزارة الصحة وطبابة القضاء في صيدا لاتخاذ ما يلزم وتم اجراء 48 فحصا للمخالطين مع الاصابتين في المخيم وعقد اجتماع موسع مع الهيئات والقطاعات الصحية العاملة في عين الحلوة واللجان الشعبية والاهلية والقوة الفلسطينية المشتركة ورفع الجهوزية من اجل الحد من تفشي الوباء في اكبر تجمعات الشتات الفلسطيني”.
ولفت الى ان “الاونروا تتخذ كل الاجراءات اللازمة، وقد تم تجهيز مركز سبلين ومركز السموع في عين الحلوة للحجر الصحي”، داعيا إلى “ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقاية والتعامل من اجل وضع حد لهذا الوباء في مخيماتنا وفي كل مكان”.
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