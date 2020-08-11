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وسأل في بيان:”كيف يمكن لبلدية بيروت القيام بهذا العمل، الذي يمكن أن ينتج عنه الكثير من الغبار، مع العلم أن المواد السامة من الانفجار يمكن أن تكون فيه وقد تعرض صحة الأفراد في الحي للخطر؟”
وختم جريصاتي: “إننا ندين بشدة التخلص من الردم في مار مخايل، يجب التخلص منه في منطقة غير مأهولة بالسكان”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غرينبيس طالبت بلدية بيروت بالتوقف عن التخلص من مخلفات الردم في مار مخايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.