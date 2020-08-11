لبنان | غرينبيس طالبت بلدية بيروت بالتوقف عن التخلص من مخلفات الردم في مار مخايل

وسأل في بيان:”كيف يمكن لبلدية بيروت القيام بهذا العمل، الذي يمكن أن ينتج عنه الكثير من الغبار، مع العلم أن المواد السامة من الانفجار يمكن أن تكون فيه وقد تعرض صحة الأفراد في الحي للخطر؟”

وختم جريصاتي: “إننا ندين بشدة التخلص من الردم في مار مخايل، يجب التخلص منه في منطقة غير مأهولة بالسكان”.