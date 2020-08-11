لبنان | افرام يشرح عن المواد التي سحبت من معمل الذوق: لا داعي للخوف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “هذه هي المواد التي سحبت من معمل الذوق وتستعمل تقنياً لتذويب الطبقة الكلسية في المراجل الحرارية البخارية وهذا أمر طبيعي جداً وهي في عهدة الجيش الآن فلا داعي للخوف… يجب أن لا تتلف بطريقة مضرّة للبيئة ومن الأفضل أن يعاد استعمالها في المعمل تدريجاً عند الحاجة”. وارفق افرام تغريدته بوثيقة توضح ما سبق ذكره. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.