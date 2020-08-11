لبنان | وزير الخارجية المصري في بعبدا… وجولة ميدانية على المركز المصري الطبي في بيروت

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وكان الوزير شكري وصل الى المطار في زيارة لبنان، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين. وكان في استقباله سفير مصر ياسر علوي والمستشارة عبير العلي من مديرية المراسم، والدبلوماسي علي الديراني من وزارة الخارجية اللبنانية.
ومن المقرر أن يقوم الوزير شكري بجولة ميدانية على المركز المصري الطبي في بيروت، كما سيلتقي رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.