لبنان | “نقابات العمال” تطلق حملة تبرّعات للمساهمة في تقديم المساعدة للمتضررين من الانفجار

وأشار بيان صادر عن المكتب إلى أنه “بعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء والتمني بالشفاء العاجل للجرحى، عرض رئيس الاتحاد الوطني آخر مستجدات الوضع الإنساني لحجم الكارثة التي ضربت لبنان بعد التفجير الكبير الذي حصل بتاريخ 4 آب، وما خلفه من نتائج كارثية على مستوى الوطن، طال بنى الدولة وأسسها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبشرية، بدءا من الدمار الهائل والشامل لمرفأ بيروت والمناطق المحيطة به، امتدادا لمسافة 25 كلم، ما نتج عنه سقوط حوالي 160 شهيدا وأكثر من 6000 جريح والعديد من المفقودين وتدمير شبه كامل لعشرات المؤسسات ولآلاف الوحدات السكنية المجاورة، وتشريد آلاف العائلات”.

وأعلن أن خلية الأزمة قررت في اجتماعها، وبالتعاون مع الهيئات الصحية والبلدية والشبابية، “إطلاق حملة تبرعات دولية ومحلية واسعة، للمساهمة في تقديم المساعدة لمن هم أكثر تضررا وأشد حاجة لها، من خلال مجموعات عمل عمالية جرى تكوينها (عمال البناء ومشتقاتها، والكهرباء والنجارين وعمال قطاع الأغذية والأفران…) للمشاركة في عمليات رفع الأنقاض والترميم والإغاثة. وعليه فقد قررت خلية الأزمة إطلاق حملة استطلاع ميدانية واسعة وسريعة، في عدد من المناطق المنكوبة، لإحصاء وتحديد من هم الأكثر تضررا والأشد حاجة لهذه المساعدات، لا سيما منهم العمال وعائلاتهم، من الذين فقدوا أعمالهم ومساكنهم ومنهم من فقد حياته أيضا، أو تقطعت بهم السبل وباتوا للمرة الثانية، في الشارع دون عمل ومأوى وتحديدا منهم العمال المهاجرين والعاملات في المنازل”.

ولفت إلى إلى أنه تم “استعراض للبرقيات التضامنية الواردة من النقابات والاتحادات العربية والدولية من كل من: فرنسا، أسبانيا (كاتاللونيا برشلونة، مدريد) بلجيكا، النروج، قبرص، ايطاليا، الاتحاد العربي للنقابات، الكويت، فلسطين، العراق، الأردن، البحرين، الصومال، ليبيا، اليمن، تونس، المغرب، الجزائر والعديد من المنظمات الإنسانية والنسائية العربية والدولية”.