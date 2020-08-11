لبنان | الامن العام اشرف على تسلم شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت وتوزيعها

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في اطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 10/08/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على تسلم شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في المناطق اللبنانية كافة.

بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع 6,639,743 ستة ملايين وستماية وتسعة وثلاثين ألفا وسبعماية وثلاثة وأربعين ليترا من مادة المازوت، تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء”.