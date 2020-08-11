لبنان | مسؤولون أمنيون حذروا عون ودياب الشهر الماضي من خطورة المواد في المرفأ

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وأكدت مصادر أمنية لـ”رويترز” ذلك أيضاً. وبعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين من التحذير وقع الانفجار الهائل.

وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 تموز.

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ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه “رويترز”، فقد قال مسؤول أمني كبير إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في كانون الثاني خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور.

وقال المسؤول الأمني لـ”رويترز”: “كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت”.

وفي إشارة إلى الرسالة المرسلة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة والتي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول “في نهاية التحقيق النائب العام التمييزي غسان عويدات أعد تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات”.

وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه: “حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر”.