لبنان | صراف بلا ترخيص في قبضة الأمن في بلدة حولا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة موضوع الحد من التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في بلدة حولا، اللبناني (ح. إ. ق) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص، وبمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه واحالته الى النيابة العامة المالية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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