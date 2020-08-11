لبنان | مركز الضمان في البترون: منصة الكترونية لحجز مواعيد تقديم المعاملات

وأعلنت إدارة المركز في بيان، عن إلغاء خدمة الواتس آب والبدء بتقديم الخدمة الجديدة عبر التطبيق التالي http://www.picktime.com/cnssbatroun حيث سيكون بإمكان كل مستفيد من خدمات الصندوق الدخول إلى التطبيق المذكور للحصول على الخدمة المطلوبة بوقت أسرع واختيار اليوم والساعة المناسبة له لتقديم معاملته وستكون كل الخدمات متوفرة.

كما شددت الإدارة على ان أي موعد يتم حجزه خلال أيام الاقفال القسري يعتبر لاغيا كما انه لا يمكن حجز أكثر من موعد واحد شهريا وأي تأخير في الحضور عن الموعد المطلوب يفرض على صاحبه حجز موعد جديد، أما في حال حجز عدة مواعيد فتعتبر كلها ملغاة.

كما دعت الإدارة كل مستفيد للاحتفاظ بصورة عن الشاشة عند حجزه الموعد.