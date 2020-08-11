كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضحت أنها ستقوم يوم غد الأربعاء في 12 آب الجاري بإجراء فحوصات مخبرية pcr في مستوصف البلدة إبتداء من الساعة التاسعة صباحا. وأعلنت البلدية “حال الطوارئ في البلدة، ومنع التجمعات على أنواعها، ودعت إلى التزام مبدأ التباعد الإجتماعي في المسجد والمصلى والتزام مسافة المترين بين كل شخص وآخر، ووقف الزيارات العائلية كافة، وكل المناسبات الدينية ومجالس العزاء والأعراس، ومنع التجول بدون سبب أو بدون ارتداء كمامة”، وأن البلدية “ستقوم بمراقبة وتنفيذ هذه القرارات حفاظا على سلامتكم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حال طوارئ في بقاعصفرين بعد تسجيل إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.