لبنان | نواف سلام رئيساً للحكومة الجديدة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتساءل زهران “هل تغيّر شيء بعد استقالة حسان دياب‬ ليقبلوه؟!‬”. وختم قائلاً: “وعليه سيتدرج النقاش حول إسم رئيس الحكومة على 3 مستويات:‬ ‫- الأول: الحريري.‬

‫- الثاني: من يسميه الحريري.‬

‫- الأخير: حسان دياب آخر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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