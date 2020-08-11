لبنان | محافظ بيروت: الاعمال في الاماكن المتضررة تتم بالتنسيق مع الجيش

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ويطوي لبنان الأسبوع الأول على وقوع الانفجار المأساوي الذي دوى في مرفأ بيروت نتيجة الإهمال وقلة مسؤولية السلطة الفاشلة الحاكمة.
وأسقط هذا الانفجار أكثر من 150 ضحية وأكثر من 5000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.
وعلى أثر الرفض العارم لهذه السلطة الفاشلة، تقدمت الحكومة أمس باستقالتها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.