لبنان | قيادة الجيش تنعى شهيداً جديداً إثر انجار مرفأ بيروت

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وفي ما يلي نبذة عن حياته:
– من مواليد 27 / 12 /1987 بيروت.
– تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 23 / 6 /2006.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش 8 مرّات، وتهنئته 8 مرات.
– الوضع العائلي: عازب.
يُنقل الجثمان بتاريخ 11 / 8 /2020 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى مستشفى تل شيحا – زحلة ومن ثمّ ينقل الساعة 14.00 إلى كنيسة مار مخايل – أبلح، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.30 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي بتاريخ 11 / 8 /2020 قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 8 /2020 في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة أبلح – البقاع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.