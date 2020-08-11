لبنان | كندا ترفع المساعدات إلى لبنان من 5 إلى 30 مليون دولار كندي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضح في بيان أن هذه الأموال ستُمنح لـ”شركاء ذات ثقة” وتهدف إلى “الاستجابة للحاجات الفورية للشعب”.

وأعلن ترودو أيضاً أن أوتاوا تتعهّد برفع هبات الأفراد للصندوق الكندي لإغاثة لبنان حتى سقف خمسة ملايين دولار، بدلاً من مليوني دولار كما كان معلن سابقاً. وأشار رئيس الوزراء إلى أن “هباتنا ستدعم أجهزة الطوارئ الصحية وستسمح بتقديم المسكن والطعام وأشياء أخرى أساسية للشعب المتضرر جراء الانفجار”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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