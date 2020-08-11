كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب على حسابه عبر تويتر قائلاً: “أشكر مَن منحني ثقته خلال عمر الحكومة القصير، وأنحني أمام تضحيات المربّين والأهل والطلاب في زمن كورونا. إستقلْنا اليوم من أجل لبنان، إلا أنني لم أستقل يوما من مهام خدمة التربية ومكافحة الفساد فيها. لكن ما دخلت السياسة التربية إلا أفسدتها. وللرئيس نظيف الكف حسان دياب أطيب تحية!”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المجذوب: إستقلْنا اليوم من أجل لبنان إلا أنني لم أستقل يوماً من مهام خدمة التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.