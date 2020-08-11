كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فجر قبطان سفينة “روسوس” بوريس بروكوشيف مفاجأة في مقابلة مع برنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI كاشفاً أنّه تبيّن أنّ “شاري” الشحنة هو شخصية وهمية غير موجودة. إليكم فيديو المقابلة: تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: معلومات جديدة من قبطان سفينة “روسوس”… شاري الشحنة شخصية وهمية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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