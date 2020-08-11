لبنان | الجيش الاسرائيلي يخفف انتشاره على الحدود مع لبنان

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اعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف انتشاره على طول الحدود مع لبنان وسوريا.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: “بعد تقييم الوضع قررنا سحب قسم من قواتنا من هذه المنطقة. ورفعت بعض القيود على تنقل الآليات العسكرية في المنطقة وكذلك الحواجز في المنطقة الحدودية الشمالية”.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر في تموز تعزيزات جديدة على طول الحدود الشمالية للدولة العبرية مؤكدا “انه رفع مستوى جهوزه للتصدي لأي عمليات محتملة يشنها العدو”، بحسب تعبيره.