لبنان | الجيش الاسرائيلي يخفف انتشاره على الحدود مع لبنان

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اعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف انتشاره على طول الحدود مع لبنان وسوريا.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: “بعد تقييم الوضع قررنا سحب قسم من قواتنا من هذه المنطقة. ورفعت بعض القيود على تنقل الآليات العسكرية في المنطقة وكذلك الحواجز في المنطقة الحدودية الشمالية”.
وكان الجيش الإسرائيلي نشر في تموز تعزيزات جديدة على طول الحدود الشمالية للدولة العبرية مؤكدا “انه رفع مستوى جهوزه للتصدي لأي عمليات محتملة يشنها العدو”، بحسب تعبيره.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.