لبنان | بهاء الحريري: لتشكيل حكومة مصغّرة تضمّ اختصاصيين وتنقذ لبنان

وأكّد الحريري، في حديث إلى قناة “سكاي نيوز”، أنّ “لبنان يحتاج إلى حكومة مستقلة تضمّ اختصاصيين ومهنيين لأنّ هناك مسائل عدّة تحتاج إلى حلول كالأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى الكارثة التي وقعت في 4 آب وما نجم عنها”. ورأى أن لا حاجة لحكومة كبيرة فلبنان بلد صغير ويكفيه فريق عمل صغير ينقذه.

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من جهة أخرى، أشار الحريري إلى ضرورة العمل على قانون انتخابي جديد يرضي طموحات اللبنانيين الذين يتظاهرون منذ نحو سنة. وقال: “نحن نؤمن بالنظام الديمقراطي ونريد انتخابات عادلة يشعر من خلالها اللبنانيين أن مجلس نيابي جديد قد تشكّل”.

إلى ذلك، لفت الحريري إلى وجود مغتربين بالالاف في بريطانيا وهم يتعاونون بإيجابية وقال: “أعتبر نفسي واحد منهم”.

وشدد الحريري على أنّ لبنان يحتاج إلى مساعدة دولية، مشيراً إلى انّه راسل كل من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

من جهة أخرى، وردّاً على سؤال حول إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري، قال: “أؤمن بنظام العدل في العالم. الموضوع ليس بالانتقام او بالمسامحة بل بأنّ العدالة الدولية موجودة وستتحقق”.