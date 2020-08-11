لبنان | قوى الامن تعمم صورة شابة خطفها خطيبها السابق من امام منزل ذويها في عاليه

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الشابة:

-أسيل عماد ماضي (مواليد 1993، لبنانية)

التي أقدم خطيبها السابق و. خ. (مواليد عام 1982، لبناني) على خطفها -عنوة- من أمام منزل عائلتها الكائن في حي آل جابر – عاليه، وذلك على متن سيارة مجهولة المواصفات، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، بعد أن أطلق النار في الهواء من بندقية كلاشنكوف. تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه كونه متوارٍ عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه

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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 921115-05 أو على الرقم 468894-05 للادلاء بما لديهم من معلومات”.