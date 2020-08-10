لبنان | بعد احتمال تلف مواد معمل الزوق في جرود عيون السيمان… بلدية كفردبيان تصدر بياناً

أعلنت بلدية كفردبيان أنه:

بعد ورود معلومات عن احتمال ان تقوم قيادة الجيش اللبناني تفجير او حرق او تلف مواد معينة في جرود عيون السيمان – كفردبيان ، وعطفاً على تقارير من جهات محلية ودولية تؤكد ان هذه المواد تؤثر حتماً على المياه الجوفية كون هذه المنطقة هي خزان مياه لمئات الالاف من المواطنين، تحركت بلدية كفردبيان على هذا الصعيد عبر اتصالات مكثفة مع قيادة الجيش ، وستتوجه بكتاب عاجل الى قيادة الجيش اللبناني تطلب منها العدول عن هذا الموضوع ، مع ثقتها التامة بحكمة قيادة الجيش ووعيها وحرصها التام على صحة وسلامة المواطنين.