لبنان | بعد تكليفه.. مدير عام مرفأ بيروت يوصي بادخال البواخر المنتظرة والبدء بتفريغها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واوضح القيسي انه وجه التعليمات اللازمة الى المسؤولين في محطة المستوعبات للعمل بصورة سريعة ليلا لافراغ حمولة هاتين الباخرتين. وأكد القيسي ان الغاية من كل ذلك هي اعادة المرفأ الى الخارطة البحرية والتأكيد على دوره الاقتصادي، وبالتالي تسهيلا لعمل التجارو المستوردين وحماية حقوقهم وتسريع الاعمال في حرم المرفأ. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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