كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك إصابة شخصين بالرصاص الطائش في طرابلس خلال إطلاقه ابتهاجا باستقالة الحكومة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إصابة شخصين بالرصاص الطائش في طرابلس خلال إطلاقه ابتهاجاً باستقالة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.