كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قبل رئيس الجمهورية ميشال عون استقالة الحكومة، وشكر الرئيس حسان دياب والوزراء وطلب منهم الاستمرار بتصريف الاعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الرئيس عون قبل استقالة الحكومة وطلب من دياب والوزراء الاستمرار بتصريف الاعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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