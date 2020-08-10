لبنان | الجسر الجوي الكويتي لدعم لبنان مستمر لليوم السادس على التوالي

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وحطت طائرتا القوة الجوية الكويتية حمولتهما المقدرة ب100 طن اليوم الاثنين في مطار رفيق الحريري الدولي ناقلة مساعدات غذائية وطبية كتب عليها جملة معبرة تقول “انتو اهلنا وهذا واجبنا”.

واستقبل الطائرتين على ارض المطار المستشار في سفارة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين مع اركان السفارة وممثل عن قائد الجيش اللبناني ورئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي في لبنان الدكتور مساعد العنزي.

وقال الشاهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “استكمالا للجسر الاغاثي الانساني المتصل من الكويت الى لبنان الشقيق استنادا للتوجيهات السامية لسمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وصلت طائرتين محملتين ب100 طن من المواد الغذائية والطبية”.

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واشار الى ان “مجموع الطائرات التي نقلت المساعدت الى لبنان حتى يوم الاثنين بلغت تسعة طائرات بحمولة زنتها الاجمالية حوالي 400 طن كما انه من المتوقع وصول طائرتين اضافيتين يوم غد”.

من جهته توجه ممثل قائد الجيش اللبناني في تصريح ل”كونا” بالشكر الى الكويت قائلا: “نشكر الكويت جزيل الشكر السباقة في حجم المساعدات وسرعة وصولها الى لبنان”. ولفت الى ان “هذه المساعدات تساعد اللبنانيين معنويا وماديا على تخطي المحنة باسرع ما يكون”.

واشارت وكالة “كونا” الى ان “الكويت كانت سارعت باقامة جسر جوي اغاثي فور وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في الرابع من الجاري الذي الحق اضرارا بالغة في مناطق كثيرة من العاصمة اللبنانية بيروت حيث كانت طائرة القوة الجوية الكويتية اول طائرة مساعدات عربية واجنبية تطأ ارض بيروت”.