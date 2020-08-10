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من جهتها طلبت بلدية مراح السفيرة من المواطنين، في بيان، “الإلتزام بالحجر المنزلي والتقيد بالتعبئة العامة، خصوصا بعد التأكد من تسجيل إصابة بالفيروس في البلدة، حرصا منها على سلامتهم”، موضحة أنه “ستجرى فحوصات على المخالطين للمصاب في موعد يحدد لاحقا”.
وأعلنت “حالة الطوارىء في البلدة، ومنع التجمعات على أنواعها، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي في المسجد والمصلى والكنيسة، والإلتزام بمسافة المترين بين كل شخص وآخر، ووقف الزيارات العائلية، وإيقاف جميع المناسبات الدينية ومجالس العزاء والأعراس، ومنع التجول بدون سببب أو بدون ارتداء كمامة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية: إصابة في مراح السفيرة وبلديتها اعلنت حالة الطوارىء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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