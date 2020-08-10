لبنان | عويدات أوصى برفع مواد خطيرة موجودة في معمل الزوق الحراري

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وأفادت معلومات لـ”النهار” أن هذه الكمية نقلت من معمل الزوق إلى المكان المناسب لتلفها بناء لتوصية القاضي عويدات.
وفي وقت سابق، أشار النائب شامل روكز إلى أن “كميات كبيرة من مادة الهيدروجين، موجودة في معمل الكهرباء القديم في الزوق وخزانات الفيول موجودة حوله وممكن أن تتسبب بانفجار أكبر من الذي حصل في بيروت”.
وقالت وزارة الطاقة والمياه أنّها تؤكد أن “هذه المعلومات غير صحيحة، إذ أن مؤسسة كهرباء لبنان، وبالرغم من وضعها المالي الصعب، قد أولت موضوع السلامة العامة في معاملها الاهتمام الأقصى وخاصةً في منطقة الذوق القريبة من المناطق السكنية حيث قامت مؤخراً باستبدال نظام الهيدروجين الذي كان مستعملاً منذ العام ١٩٨٣ والذي كان يحتاج لإى خزانات احتياط بنظام حديث يراعي معايير السلامة المعتمدة في الدول المتقدّمة إذ انه قادر على تزويد المعامل بحاجتها اليومية من الهيدروجين دون الحاجة إلى تخزين هذا الغاز ويلغي أية خطورة متعلقة به”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.