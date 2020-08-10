لبنان | دياب سيوجه كلمة للبنانيين عند السابعة والنصف ..ووزير الصحة: نعم استقالت الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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وتشير المعلومات أن ثمة محاولات أخيرة لثني دياب عن الاستقالة ولكن عدم الاستقالة لا تعني أن الحكومة ستستمر لأن مجموع الوزراء الذين تقدموا وسيتقدمون باستقالتهم سيكون ٧

.وبالتالي تسقط الحكومة باستقالة ثلث أعضائها

وأشارت مصادر أن دياب انتظر عودة اللواء عباس ابرهيم من عين التينة لكن بري مصر على جلسة المساءلة بيتما رفض الوزراء الذهاب الى جلسة المساءلة.