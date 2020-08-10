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وتشير المعلومات أن ثمة محاولات أخيرة لثني دياب عن الاستقالة ولكن عدم الاستقالة لا تعني أن الحكومة ستستمر لأن مجموع الوزراء الذين تقدموا وسيتقدمون باستقالتهم سيكون ٧
.وبالتالي تسقط الحكومة باستقالة ثلث أعضائها
وأشارت مصادر أن دياب انتظر عودة اللواء عباس ابرهيم من عين التينة لكن بري مصر على جلسة المساءلة بيتما رفض الوزراء الذهاب الى جلسة المساءلة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دياب سيوجه كلمة للبنانيين عند السابعة والنصف ..ووزير الصحة: نعم استقالت الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.