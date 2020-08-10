لبنان | نقابة الممرضات والممرضين: حياة وصحة الناس أمانة لم نتخل عنها يوما ولو قست علينا الظروف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أضاف البيان:”ان النقابة تفتخر بكل ممرضة وممرض وتنوه بكل الجهود والتضحيات المبذولة في سبيل الانقاذ والنجدة لان حياة وصحة الناس أمانة لم نتخل عنها يوما ولو قست علينا الظروف والايام.

وفي كل مرة، وفي كل محطة مفصلية من صحة الوطن يتأكد الدور الاساسي والمحوري للعاملين في التمريض ويتأكد أنهم خط الدفاع الاول .

وبالمناسبة تعزي النقابة كافة الزملاء لفقدانهم زملاء لهم أو أهل أو أحباء وتطلب للجرحى الشفاء العاجل وتسأل الله أن يحمي لبنان وشعبه”.