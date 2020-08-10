لبنان | نقابة الممرضات والممرضين: حياة وصحة الناس أمانة لم نتخل عنها يوما ولو قست علينا الظروف

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أضاف البيان:”ان النقابة تفتخر بكل ممرضة وممرض وتنوه بكل الجهود والتضحيات المبذولة في سبيل الانقاذ والنجدة لان حياة وصحة الناس أمانة لم نتخل عنها يوما ولو قست علينا الظروف والايام.
وفي كل مرة، وفي كل محطة مفصلية من صحة الوطن يتأكد الدور الاساسي والمحوري للعاملين في التمريض ويتأكد أنهم خط الدفاع الاول .
وبالمناسبة تعزي النقابة كافة الزملاء لفقدانهم زملاء لهم أو أهل أو أحباء وتطلب للجرحى الشفاء العاجل وتسأل الله أن يحمي لبنان وشعبه”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.