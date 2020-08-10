- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وذلك لضمان سلامة الامن القومي و النظام العام والخدمات العامة”، واشارت الى ان “حماية هذه المنشآت الاستراتيجة يدخل في صلب مهام الجهات الامنية، ويجب ان يكون من صلب اولوياتها وفقا لما هو معمول به في مختلف البلدان، ولا يمكن تركه على عاتق المصلحة وحدها”.
كما ارفقت المصلحة كتبها بتقارير ودراسات حول اهمية حماية هذه المنشآت وخطورة تركها دون اي حماية، وابدت استعدادها ل”تأمين كافة التقديمات اللوجستية للجهات الامنية للقيام بهذه المهمة”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصلحة الليطاني طلبت من المعنيين اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لتأمين الحماية لسد القرعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.