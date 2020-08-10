لبنان | مصلحة الليطاني طلبت من المعنيين اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لتأمين الحماية لسد القرعون

وذلك لضمان سلامة الامن القومي و النظام العام والخدمات العامة”، واشارت الى ان “حماية هذه المنشآت الاستراتيجة يدخل في صلب مهام الجهات الامنية، ويجب ان يكون من صلب اولوياتها وفقا لما هو معمول به في مختلف البلدان، ولا يمكن تركه على عاتق المصلحة وحدها”.

كما ارفقت المصلحة كتبها بتقارير ودراسات حول اهمية حماية هذه المنشآت وخطورة تركها دون اي حماية، وابدت استعدادها ل”تأمين كافة التقديمات اللوجستية للجهات الامنية للقيام بهذه المهمة”.