لبنان | فيديو يظهر حقيقة “حزب الله” وجمهوره… “بالحذاء نحكم المطار والمرفأ وكل لبنان”

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43 ثانية كفيلة باظهار الحقيقة التي يعرفها الجميع… 43 ثانية دليل على حقيقة “حزب الله” وجمهوره… فمن خلال مقطع فيديو ظهر شاب وهو يحمل حذاء مهدداً ومتوعداً قائلاً ” بالحذاء نحكم البلد، كل البلد لاجرنا، الجمارك لنا والدولة لنا وعندما نريد رئاسة الجمهورية سنحصل عليها، اصبحنا 52 بالمئة من الشعب اللبناني، نحن مسيطرين على كل شيء، المطار والمرفأ تحت اجرنا، ومطار رينيه معوض عندما ينفتح سيكون تحت اجرنا والكل تحت اجر الشيعة”.
كيف يمكن للبنانيين التعايش مع هكذا البشر؟! كيف يمكن لهم الاستمرار في هكذا دولة، تحكمها ميليشيا “حزب الله” بالقوة والسلاح، لم يخجل هؤلاء من دماء الشهداء التي لا تزال على الارض ومن عائلات مفجوعة تبكي فلذات اكبادها واخرى تبحث عن ابنائها المفقودين، ليخرجوا على العلن ويظهروا عنترياتهم معلنين انهم يحكمون البلد بالحذاء.
هذا هو تفكير “حزب الله” وبيئته، وان لم يتم نزع سلاحه الذي يستقوي به سنرى ونسمع أكثر من ذلك بكثير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.