لبنان | إليسا تعليقا على إحدى الفيديوهات: “روحوا عـ إيران..الله والنبي معكن”

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وبينما يشهد لبنان احتجاجات واسعة على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن تظاهرات واسعة في ساحة الشهداء، والتي تطورت إلى اشتباكات بين المحتجين المطالبين باستقلال لبنان عن الإرهاب الذي أوصل بيروت إلى حالة الدمار.

علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، على مقطع فيديو متداول لعدد من الأشخاص في لبنان بينما يهتفون بالولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي، مطالبة إياهم بالتوجه إلى إيران.

ويظهر في المقطع عدد من الشبان الذين يرتدون الملابس السوداء وهم يهتفون: “سيدي يا ابن الحسين، نحن أبناء الخميني، وهتفنا بالولاء لعلي الخامنئي”، على حد تعبيرهم.

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وأعادت إليسا نشر المقطع وعلقت عليه بالقول: “طب روحوا عا إيران الله والنبي معكن بس حلوا عن سما ربنا”، على حد تعبيرها.

وأدى انفجار بيروت إلى دمار نصف العاصمة، التي عاش أهلها لحظات الرعب والفقد والخوف، وأوقع الانفجار أكثر من 160 قتيل و 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، وأضرار جسيمة في المباني.

وأثارت إليسا الجدل بتغريدة نشرتها منذ قليل أعلنت فيها تبرئها من أي انتماء سياسي، وقالت اليسا: “بعتذر عن تأييدي أيا حدا بأيا يوم من الإيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية. كلن خذلونا والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونو عالغلط”.

وأضافت: “أنا اليوم بعلن انتمائي لأرضي وشعبي وبس”.