لبنان | شريم: ستحاسبون وكأحجار الدومينو ستتساقطون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة

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لن نهرب من مسؤولياتنا ولكن أن تجعلوا من “الاوادم” كبش محرقة فهذا ما لن نسمح به… ستحاسبون وكأحجار الدومينو ستتساقطون!

يعلم اللبنانيون جيدا من استهتر بحياتهم، ومن سرق أحلامهم وثروات وطنهم!”.