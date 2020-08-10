لبنان | شريم: ستحاسبون وكأحجار الدومينو ستتساقطون

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة
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لن نهرب من مسؤولياتنا ولكن أن تجعلوا من “الاوادم” كبش محرقة فهذا ما لن نسمح به… ستحاسبون وكأحجار الدومينو ستتساقطون!
يعلم اللبنانيون جيدا من استهتر بحياتهم، ومن سرق أحلامهم وثروات وطنهم!”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.