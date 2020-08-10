لبنان | تراجع وزير الدفاع الأميركي عن تحليلاته لانفجار بيروت

كتب راين براون في موقع سي.إن.إن، أنّ وزير الدفاع مارك إيسبر قلل من شأن أي اختلافات كانت بينه وبين تقييم البيت الأبيض حول سبب الانفجار القاتل في بيروت بعد تكهنه بأن الانفجار كان على الأرجح نتيجة لحادث.

“خلاصة القول إننا ما زلنا لا نعرف ما سبب الانفجار”، أخبر إيسبر فوكس نيو في مقابلة بثت في نهاية هذا الأسبوع.

وتابع إيسبر:”في اليوم الأول، وكما قال الرئيس ترامب، اعتقدنا أنه قد يكون هجوماً، وتكهن البعض منا أنه يمكن أن تكون، على سبيل المثال، شحنة أسلحة من حزب الله قد انفجرت، أو ربما منشأة لصنع القنابل، من يعلم؟، مضيفاً أنّ وسائل الإعلام كانت تحاول إشعال الفتنة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب.

على الرغم من بعض التعليقات التي كانت متضاربة بأنّ الانفجار قد انطوى على هجوم، قال العديد من مسؤولي الدفاع ل سي.إن. إن يوم الثلاثاء بأنه لم يكن لدى الجيش الأمريكي أي معلومات تشير إلى هجوم، وهو تقييم ردده إيسبر يوم الأربعاء عندما قال أنّ معظمهم يعتقد أنه كان حادثاً.

كما أضاف: “بالأمس علقت بأنه كان يبدو أكثر كحادث. ومن المؤسف أنّ البعض في وسائل الإعلام يحاول خلق انقسامات داخل الإدارة ربما بيني وبين الرئيس وبين الآخرين، هذا ببساطة ليس صحيحاً”.

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وكان إيسبر قد أخبر مجلس أمن آسبن يوم الأربعاء أنّ الولايات المتحدة “لا تزال تحصل على معلومات عما حدث” ويعتقد معظمهم أنه كان حادثا كما ورد في التقرير وبأنه ليس لديه أي شيء آخر ليبلغ عنه أكثر من ذلك. “من الواضح أنها مأساة”.

وقال إيسبر بعد ساعات أنّ “أغلبهم يعتقدون” أن انفجار بيروت كان حادثا” ، “فبدا و كأنه يلقي بظلال من الشك على مصداقية ما قاله ترامب في مؤتمر أخبار البيت الأبيض ، الذي بدوره قال:” كيف يمكنك أن تقول حادثة ؟ وتابع،” الآن لديك بعض الناس الذين يعتقدون أنه كان هجوماً وبعض الناس الذين يعتقدون أنه لم يكن.”

أما رئيس أركان البيت الأبيض مارك ميدوز فقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما سئل عن تقييم إيسبر بأن الانفجار كان على الأرجح حادثاً، قائلاً: “من وجهة نظر الوزير إيسبر، إنه لا يعرف شيئا”.”

وكان ترامب قد قال يوم الثلاثاء أنه تحدث إلى بعض “جنرالاتنا” وأنهم قيموا الانفجار بأنه هجوم بالقنابل.

وأدى الانفجار في بيروت إلى مقتل ما لا يقل عن 158 شخصاً مع فقدان العشرات منهم. في حين أصيب في الحادث أكثر من 000 6 شخص