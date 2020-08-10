- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وعول الوزير نجار على “التعاون بين الجميع لتحقيق التكامل وتأمين كل ما يلزم لجهة تأمين استمرارية العمل بعد ان اصبحت محطة الحاويات في المرفأ في جهوزية كاملة للعمل”، مشيرا الى “ان المرفأ رئة لبنان والمناطق المحيطة به، ويتمتع بمزايا عديدة لموقعه المحوري والاهم في الحوض الشرقي للبحر المتوسط”.
ولفت الى “ضرورة تكليف رئيس مجلس ادارة ومدير عام ملم بالعمل المرفئي من قبل مجلس الوزراء لإعادة تشغيل المرفأ في أسرع وقت ممكن”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نجار: علينا التعاون لتحقيق التكامل وتأمين كل ما يلزم لجهة تأمين استمرارية عمل المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.