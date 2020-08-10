لبنان | نجار: علينا التعاون لتحقيق التكامل وتأمين كل ما يلزم لجهة تأمين استمرارية عمل المرفأ

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وعول الوزير نجار على “التعاون بين الجميع لتحقيق التكامل وتأمين كل ما يلزم لجهة تأمين استمرارية العمل بعد ان اصبحت محطة الحاويات في المرفأ في جهوزية كاملة للعمل”، مشيرا الى “ان المرفأ رئة لبنان والمناطق المحيطة به، ويتمتع بمزايا عديدة لموقعه المحوري والاهم في الحوض الشرقي للبحر المتوسط”.

ولفت الى “ضرورة تكليف رئيس مجلس ادارة ومدير عام ملم بالعمل المرفئي من قبل مجلس الوزراء لإعادة تشغيل المرفأ في أسرع وقت ممكن”.