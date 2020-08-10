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ويبلغ الطاقم الطبي لهذا المستشفى مائة فرد، من بينهم عشرين 20 طبيبا وطبيبة في مختلف الإختصاصات وعددا من الإداريين والمسيرين السامين و إثنين وعشرين 22 ممرضا وممرضة، إضافة إلى تقنيين ومساعدين في التخصصات اللوجستية.
وتبلغ الطاقة الإستيعابية لهذا المستشفى الميداني عشرين سريرا، مع إمكانية التوسعة عند الحاجة.
من ناحية أخرى، فقد بلغ عدد الطائرات المغربية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان، إلى حدود هذا اليوم 20 طائرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | السفارة المغربية : مستشفى عسكري ميداني في بيروت مجهز بشريا ولوجستيا لاستقبال المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.