لبنان | جعجع:نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير

وقال جعجع: نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير واستقالة الحكومة لا تعنينا بمعنى أنها “لا تقدم ولا تؤخر” لأن أي حكومة جديدة ستكون أخت سابقتها وهدفنا الذهاب إلى لبّ المشكلة أي المجلس النيابي.

وأضاف:”استمعنا إلى ما تفضل به أعضاء اللقاء الديمقراطي والأمور تتقدم بوتيرة سريعة وسنسمع أخبارا جيدة في الساعات القليلة المقبلة في هذه الأيام السيئة”.

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وأشار جعجع بالنسبة لاستقالة نواب حزب القواب :”نتريث في تقديم استقالتنا لدفع السلطة للتنحي، ويجب تغيير السلطة الحالية في لبنان بأي طريقة كانت والبطريرك الراعي يعمل على حياد لبنان”.

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية:”لم ألتق الثنائي الشيعي يوماً باستثناء يوم الحوار الوطني عام 2006 نعم التقيت السيد نصرالله بحكم هذا اللقاء هل كنتم تريدون ان أتجنبه؟ بالعكس تصرفت بمسؤولية”.

وشدّد جعجع على أنّ “في خضمّ المأساة الّتي نعيشها، البعض يلبس ثياب حملان بيضاء، ورأيت منشوراً لأحدهم يقول فيه “المهم أنو نخلص من وباء الزعماء”، لكن هؤلاء هم ضباع مفترسة ببدلة وليس ذئابًا، وهذا هدفهم وراء لبسهم ثياب الحملان”، مشيرًا إلى أنّ “هناك محاولات من قبل البعض للتخلّص من الجميع “المنيح والقبيح”، وعلينا الانتباه من هؤلاء”.