كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما أطلق الصليب الأحمر السنغافوري، نداء عاما لجمع التبرعات لغاية 5 أيلول المقبل، لدعم جهود الاغاثة الجارية، واذا لزم الأمر سيزيد من دعمه، وكما سيعمل الصليب الاحمر السنغافوري على تقديم أي دعم في وسعه لتعزيز عمليات الاغاثة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الصليب الأحمر السنغافوري تبرع لنظيره اللبناني بـ50 ألف دولار اميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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