لبنان | يعقوبيان: التهديدات تقع عليّ من كل حدب وصوب… ودياب دمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت: “ضيعان اللي بيرحلو بسينة بهالبلد إذا بيضلوا مستمرين ملوك الطوائف على عروشن”. ولفتت إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب دمية وهناك أحزاب تنتظر الخارج لاتخاذ قرار الاستقالة ويجب تسليم البلد الى لبنانيين شرفاء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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