لبنان | نجم: “قدمت استقالتي بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وتقدمت صباح اليوم الإثنين نجم باستقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

ومنذ أول نهار على وقوع الانفجار، اعتبر المواطنون أن هذه الحكومة ساقطة لأنها لم تتحمل مسؤولياتها.

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ووقع انفجار كارثي الثلاثاء الماضي أدى إلى سقوط أكثر من 150 قتيلاً وأكثر من 5000 جريحاً ولا يزال هناك عشرات المفقودين.

إلى ذلك بات مرفأ بيروت رماداً وبيوت الناس حطاماً، وكل من المسؤولين يرمي المسؤولية على الآخر.

إنه عهد النكسة والانحطاط، الانحطاط السياسي والأخلاقي، عهد النهب والسرقة والتغطية على السلاح غير الشرعي الميليشياوي.