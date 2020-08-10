لبنان | تيمور جنبلاط: إسقاط حكومة الموت وتجويع الناس ولتقصير مدة المجلس النيابي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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كما طالب بإسقاط حكومة الموت وتجويع الناس وتشكيل حكومة حيادية، كما نطالب بتقصير مدة المجلس النيابي.

ووقع انفجار مشين في مرفأ بيروت بعد ظهر الثلاثاء ونتج عنه أكثر من 150 قتيلاً وأكثر من 5000 جريح ولا تزال فرق الإغاثة تبحث عن أشلاء المفقودين.

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت بتراجع غير مسبوق في سعر عملته وتضخم هائل وعمليات تسريح واسعة وقيود مصرفية صارمة.

وتظاهر آلاف المحتجين السبت في وسط العاصمة تحت شعار “يوم الحساب”. وقد اقتحموا مرافق عدة أبرزها وزارة الخارجية، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى تفاقم الشعبية على السلطات.