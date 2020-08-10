لبنان | جعجع: أعطانا الله أياما حلوة لكي نرد الجميل لفرنسا ولو رمزياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشكر جعجع عبر “تويتر” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لأنك تركت كل انشغالاتك، كل “covid 19″، وكل المشكلات الاقتصادية التي تعانيها فرنسا وأوروبا هذه الأيام وخصصت حتى الآن أسبوعا كاملا للبنان”. وقال: “أعطانا الله أياما حلوة لكي نرد الجميل لفرنسا ولو رمزياً”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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