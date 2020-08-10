لبنان | سفارة الجمهورية التشيكية: فريق البحث والانقاذ التشيكي كثف عمله على الارض

وأصدرت سفارة الجمهورية التشيكية في بيروت اليوم بيانا صحافيا جاء فيه: “خلال عطلة نهاية الأسبوع، كثف فريق البحث والإنقاذ التشيكي عمله مرة أخرى على الأرض ولكن تم استدعاؤه إلى معسكره بعد ظهر يوم السبت بسبب الاحتجاجات في وسط بيروت.

وانتقل الفريق الأحد 9 اب، إلى المناطق السكنية في الجميزة ، وعمل على تقييم المباني، مع موظفي البلدية المحلية،التي لا يوجد فيها عدد كاف من الموظفين لهذه المهمة.

كما وجه الفريق النصح للسكان عما إذا كان الانتقال الى الأبنية آمنًا مقدما أيضًا الشرح حول كيفية إدارة المشكلات التي ما زالت عالقة”.