لبنان | رئيس لجنة البيئة في بلدية طرابلس: ما اثير عن قنبلة نووية داخل المكب القديم غير دقيق

وقال في تصريح:”مع بداية 2017، طلب مجلس بلدية طرابلس من اتحاد بلديات الفيحاء اجراء ثقوب عدد 12 في اماكن مختلفة من المكب، وقد كلف الإتحاد شركة باتكو إجراء تلك الثقوب وتقديم تقرير عن تلك الإختبارات، وكما علمنا في حينه واستلمنا تقارير حول تلك الإختبارات، ان الشركة المتخصصة استطاعت ان تقوم بثلاثة ثقوب فقط تبين من خلالها خلوها من العصارة”.

وتابع:”لقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإنشاء مطمر صحي في كانون الثاني 2018، وفي شباط 2019 توقف العمل في المكب القديم، وبناء عليه طرح مجلس الإنماء والإعمار مناقصة حول أعمال تأهيل المكب القديم في المدينة، على ان يتم فتح العروض في 12 الحالي”.

واضاف:”بالعودة للسجلات والتقارير لادارة المكب القديم خلال سنوات تشغيله، لم يحصل أي حريق من داخل جسم المكب وأي إنفجار فيه، والكلام حول وجود قنبلة نووية موقوتة، جيد من باب الحرص لحث المسؤولين على مراقبة ما يصدر من انبعاثات وتسريع تأهيله وإغلاقه إغلاقا نهائيا، وإن كانت إحتمالات حصول إنفجار للمكب ضئيلة كونه مقفل ولا يتم العبث به”.