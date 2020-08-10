لبنان | العثور على جثة تعود لموظف في الإهراءات بعيد منتصف الليل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وبعد أن تمّ العثور على أشلاء لموظفين في الإهراءات، تمّ بعيد منتصف الليل العثور على جثة تعود لموظف في الإهراءات.

وتجدر الإشارة الى أنّ الجيش يصرّ على ألا تتوقف عمليّة البحث على مدار الساعة.