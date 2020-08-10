لبنان | العثور على جثة تعود لموظف في الإهراءات بعيد منتصف الليل

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وبعد أن تمّ العثور على أشلاء لموظفين في الإهراءات، تمّ بعيد منتصف الليل العثور على جثة تعود لموظف في الإهراءات.
وتجدر الإشارة الى أنّ الجيش يصرّ على ألا تتوقف عمليّة البحث على مدار الساعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.